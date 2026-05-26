Padres del CEIP de Reboreda exigen pedagogos para Ainhoa y Tristán

La demanda de una profesora de Pedagogía Terapéutica (PT) ante las necesidades de dos alumnos del colegio público de Reboreda movilizó este mediodía al colectivo de padres del centro escolar, que protagonizaron una concentración con medio centenar de personas para expresar su apoyo a los dos pequeños ante la falta de respuesta de la Consellería de Educación.

Uno de los casos es especialmente grave puesto que se trata de una niña que padece el síndrome de Pallister-Killian (SPK), un trastorno genético raro que provoca un grave retraso en el desarrollo y discapacidad intelectual por lo que necesita atención personalizada. Esta alumna de 4º de Primaria, Ainhoa, de 9 años, tiene un grado de discapacidad reconocido del 95% y lleva esperando desde el inicio de curso por la reposición de la PT, un profesional de apoyo en el aula que sí mantenía el pasado año y que fue retirado por Educación pese a ser fundamental para la pequeña.

Los pequeños Ainhoa y Tristán (de espaldas), con sus madres, durante la protesta. / ANTONIO PINACHO

La demanda de un pedagogo terapéutico también es necesaria para otro alumno de 1º de Primaria, Tristán, de 6 años, con trastorno del espectro autista, por lo que los compañeros se concentraron para expresar su apoyo a esta demanda de ambos alumnos.

La madre de la pequeña Ainhoa, Beatriz Sobral, lleva luchando desde que comenzó el curso para que se repusiera el pedagogo que su hija tenía de apoyo en el aula el pasado año. Pero a pesar de solicitarlo en varias ocasiones tanto a la Consellería de Educación como a la dirección del centro escolar, la única respuesta fue que se estudiaría el caso. Pero con las clases a punto de rematar, el apoyo para su hija sigue sin llegar, por lo que reclama que la situación no se repita para el próximo curso.