Soutomaior estrena su nuevo modelo de recogida de basura

Soutomaior iniciará en los próximos días un nuevo modelo de gestión de residuos que pondrá en marcha la empresa Urbaser, concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basura en el municipio.

El nuevo modelo, incluido en el proyecto «Conscientes, pensa en verde», contempla la renovación y mejora de los vehículos del actual servicio con una nueva flota conformada por dos camiones de recogida de carga lateral, otro de carga trasera, un vehículo de caja abierta con plataforma y grúa, un furgón de mantenimiento, una furgoneta de inspección y un equipo hidrolimpiador a presión.

Los nuevos contenedores de la basura de Soutomaior. / FdV

Además se pondrán a disposición del servicio otros vehículos como un camión con gancho y dos camiones para el lavado de los contenedores, que se incorporarán próximamente según se vayan cumpliendo los plazos de entrega de los proveedores.

En lo que respecta al personal, se dispondrá de un equipo de cinco operarios, tanto conductores como peones, y también se renovará todo el parque de contenedores con la instalación de 422 unidades de carga lateral en las zonas urbanas y 180 de carga trasera en el rural.

Punto limpio

El municipio tendrá también un punto limpio para que los vecinos puedan depositar sus residuos voluminosos, peligrosos o enseres del hogar, que no sean explosivos o sanitarios, que se ubicará en las instalaciones de Urbaser de A Montesiña, con atención al público de lunes a viernes en horario de 9.00 a 13.00 horas. Al mismo tiempo se ofrecerá un servicio gratuito de recogida de voluminosos a domicilio, que funcionará los jueves, y que se deberá solicitar por teléfono antes del día y depositar los residuos junto al contenedor indicado, al igual que la recogida de restos de poda.

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El nuevo servicio fue presentado por el alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, acompañado por representantes de Urbaser, y cuenta con una imagen de diseñada por el ilustrador Luis Davila —colaborador de FARO— que se difundirá a través de la web y de una guía de reciclaje donde se informa de los distintos servicios.