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Comienza la limpieza de los viales municipales de Saxamonde

Los operarios trabajarán de manera simultánea en rematar las tareas en la parroquia de Quintela

Uno de los viales de la parroquia de Quintela tras el desbroce de la maleza.

Uno de los viales de la parroquia de Quintela tras el desbroce de la maleza. / FdV

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

Redondela avanza con su campaña de limpieza integral de la red de caminos municipales con el objetivo de que los viales de las trece parroquias estén en perfecto estado antes de la llegada del verano.

Las brigadas iniciarán este lunes los trabajos en la parroquia de Saxamonde. De forma simultánea, otros equipos de operarios estarán rematando las tareas en la parroquia de Quintela. Estas intervenciones se suman a las ya realizadas en las parroquias de Cesantes —donde arrancó la campaña el pasado mes de abril—, O Viso, Ventosela y Reboreda. El contrato de limpieza de viales supone una inversión de casi un millón de euros por dos años.

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