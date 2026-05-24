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Comienza la limpieza de los viales municipales de Saxamonde
Los operarios trabajarán de manera simultánea en rematar las tareas en la parroquia de Quintela
Redondela avanza con su campaña de limpieza integral de la red de caminos municipales con el objetivo de que los viales de las trece parroquias estén en perfecto estado antes de la llegada del verano.
Las brigadas iniciarán este lunes los trabajos en la parroquia de Saxamonde. De forma simultánea, otros equipos de operarios estarán rematando las tareas en la parroquia de Quintela. Estas intervenciones se suman a las ya realizadas en las parroquias de Cesantes —donde arrancó la campaña el pasado mes de abril—, O Viso, Ventosela y Reboreda. El contrato de limpieza de viales supone una inversión de casi un millón de euros por dos años.
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