Bas propone un pacto global para construir un gran auditorio en Redondela

El portavoz del PP de Redondela, Javier Bas, propone propone un pacto global de todos los partidos y representantes públicos del concello para tratar de sacar adelante a construcción de un auditorio con mayor capacidad para dar cobertura adecuada a actividades culturales que, en la actualidad, carecen de un espacio con los medios técnicos precisos y con el aforo necesario.

El edil popular pone como ejemplo el recién inaugurado auditorio de Marín y el proyecto que tiene en marcha Porriño para ampliar su ampliación su recinto, por lo que lamenta que Redondela «estea quedando moi atrás en infraestruturas socioculturais no marco dos concellos da provincia de máis de 20.000 habitantes».

Esta situación de precariedad contrasta con las muchas actividades culturales promovidas por asociaciones y colectivos. «Cercena a posibilidade de acoller propostas máis ambiciosas que enriquecerían aos redondeláns e impide que se potencien aínda máis cuestións internacionais de primeira orde, como é o caso do Festival de Títeres», un certamen que este año superó los 42.000 espectadores.

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Por último Bas critica que la alcaldesa, Digna Rivas, «non fixese nin un só avance nos últimos sete anos para que Redondela dispoña dun gran auditorio» y aboga por «un acordo integral e transversal de todos os grupos municipais».