Contaminación acústica
Vecinos de Chapela se quejan del ruido de los trabajos ferroviarios por la noche
Aseguran que los operarios actúan en el tramo urbano desde las 0.30 hasta las 5.00 de la madrugada, causando molestias e impidiendo el descanso
La Asociación de Vecinos de Chapela trasmite el malestar existente entre numerosos residentes en la zona urbana de esta parroquia por los trabajos ferroviarios realizados durante las madrugadas con el uso de maquinaria de Adif a escasos metros de las viviendas.
Las actuaciones, con un nivel de ruido muy elevado, se realizan en horario nocturno desde las 0.30 hasta las 5.00 de la madrugada aproximadamente, provocando importantes molestias en una zona con una elevada densidad de población, afectando al descanso de los vecinos.
Muchos de los afectados han trasladado sus quejas a Policía Local de Redondela por las molestias continuas durante las madrugadas, con chirridos, vibraciones y ruidos de motores. Desde el colectivo vecinal no entienden que estos trabajos se realicen ahora, cuando la línea ferroviaria acaba de reabrirse al tráfico tras permanecer cerrada durante varias semanas por obras. «Consideramos que moitas destas tarefas, como é a realización de axustes para estabilizala, podían terse realizado durante o período no que a circulación ferroviaria estaba interrompida, evitando así novas molestias nocturnas», apuntan.
La asociación vecinal reconoce la importancia de las mejoras ferroviarias y del mantenimiento de la infraestructura, pero considera necesario compatibilizar estos trabajos con el derecho al descanso y la calidad de vida de los residentes en las inmediaciones de las vías. Ante esta situación solicitan información sobre la planificación de estas actuaciones nocturnas, las autorizaciones existentes, las mediciones acústicas y las medidas correctoras previstas para minimizar el impacto acústico en la zona urbana, así como el calendario de futuras actuaciones similares.
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