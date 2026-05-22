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Una encuesta ciudadana decidirá un espacio público libre de humo en Redondela

Los vecinos pueden votar entre el paseo de Arealonga de Chapela, el paseo de A Xunqueira y la Alameda Castelao

El paseo de la playa de Arealonga, en Chapela.

El paseo de la playa de Arealonga, en Chapela. / FdV

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

Una encuesta entre los vecinos de Redondela decidirá qué espacio público del término municipal será declarado oficialmente como «Libre de Fume». La iniciativa forma parte del programa de la I Semana sen Fume, una iniciativa surgida del grupo de trabajo en salud infanto-juvenil de la Mesa Local de Saúde. El objetivo prioritario de la campaña es concienciar a la población sobre los riesgos derivados del tabaquismo y fomentar hábitos de vida saludables en todo el término municipal.

La primera actividad de la programación será la votación popular organizada en colaboración con la Asociación Española Contra o Cancro (AECC). Las opciones fueron propuestas por el alumnado de los distintos institutos en los que los estudiantes participaron en un concurso de carteles y vídeos en los que argumentaron los motivos para proteger estos lugares del humo del tabaco. Los espacios finalistas son el paseo de Arealonga de Chapela; el paseo de A Xunqueira y la Alameda Castelao. Las personas que deseen participar pueden votar a través de la página web y las redes sociales del Concello hasta este domingo.

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