700 niños y mayores comparten una jornada en Redondela
El evento «Lectura na Rúa» reúne en la alameda a los alumnos de infantil, primaria y secundaria con los usuarios de los centros de la tercera edad
La Alameda de Redondela vivió en la mañana de este viernes una exitosa jornada con la celebración de la sexta edición de «Lectura na Rúa», un evento que reunió más de 700 personas. Esta iniciativa destaca por el componente intergeneracional, con cientos de alumnos de infantil, primaria y secundaria que compartieron espacio, lecturas y experiencias con los usuarios de los centros de la tercera edad.
Además actuó el grupo Barafunda para los más pequeños y el artista Víctor Rivas protagonizó un taller de ilustración dirigido a los alomnos de secundaria. También contó con la asistencia de la alcaldesa, Digna Rivas, y el concejal de Ensino, Alberto Álvarez, que agradecieron al CEP Santa Mariña, a la ANPA Ernestina Otero y a las bibliotecas municipales su implicación en la organización de este evento junto con el Concello
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