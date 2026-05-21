Política
El PP abandona el pleno extraordinario de Fornelos ante el «autoritarismo» del alcalde
Aseguran que les negó el uso de la palabra «en todo momento» sobre los graves problemas de agua en A Laxe y la programación del Plan Vía Depo para el arreglo de viales municipales
El grupo municipal del PP de Fornelos de Montes abandonó el pleno extraordinario solicitado por esta formación para abordar los graves problemas de agua en A Laxe y la programación del Plan Vía Depo para el arreglo de viales municipales en protesta por el «forte autoritarismo» mostrado por el alcalde, Emiliano Lage, ya que le negó el uso de la palabra «en todo momento aos partidos da oposición».
Los populares, que resaltaron que el pleno surgió de su propia iniciativa, lamentan la «falta de democracia» por parte del regidor, «xa que incluso nos impide defender as nosas propias propostas, algo que consideramos surrealista, mentres só se escoita a si mesmo».
El alcalde aseguró que el abastecimiento de agua en A Laxe funcionaba perfectamente, pese a las restricciones impuestas, y dejó claro a la oposición que «non admitía debate .
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