El Festival Millo Verde abre las puertas con una jornada gratuita en la playa de Cesantes

El equipo de la Asociación Cultural Millo Verde de Redondela ultima los preparativos para la XIX edición del Festival Alternativo Millo Verde, que arranca este jueves en la playa de Cesantes. El evento, que por segundo año ha sido finalista de los Premios Martín Códax de la Música, afronta tres días de conciertos y actividades junto al mar consolidado como una de las principales citas de la música independiente del sur de Galicia.

El recinto abrirá sus puertas este jueves con una jornada gratuita en la que actuarán Nadie González, Vimbio y Pladür. Mañana viernes y el sábado, con el abono o la entrada de día, los asistentes podrán disfrutar de un cartel con grandes grupos del panorama nacional e internacional como Rebeliom do Inframundo, La Chiva Gantiva, Pan de Capazo, Carmen Xía, Moon Cresta, Lula Mora, Alpargata o iYaman Pablo & Irie Reggae Vibes, entre otros.

Más allá de los escenarios, la programación paralela llenará de vida el recinto durante los tres días con propuestas para todas las edades. El jueves habrá un obradoiro de batucada; el viernes, otro de danza africana, y el sábado se completará con el tradicional y siempre espectacular Eskalabirras y el espacio Millo Miúdo, que acogerá diversas actividades y talleres para niños, incluyendo el obradoiro de creación de ArteLixo y, como novedad de este año, vólei playa para el público. Además, la jornada estará amenizada por el Bloquinho Aperta.

Para facilitar los accesos y evitar problemas de aparcamento, la organización pondrá en marcha un servicio de buses lanzadera gratuitos desde Redondela con una frecuencia cada 30 minutos.

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La organización también señala que los últimos abonos y entradas por días se pueden adquirir a precio reducido hasta mañana viernes a las 14.00 horas en la web oficial (www.milloverde.org) antes de que se active la venta en las taquillas.