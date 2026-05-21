El Drogas pondrá el picante a la Coca en Redondela
El cantante del mítico grupo Barricada será la figura estelar de las fiestas de la localidad
Nadie mejor que El Drogas para encabezar el cartel de la Coca. Aunque muchos —evidentemente de fuera de Redondela— pondrán cara de asombro cuando escuchen el nombre de la fiesta y el invitado estelar de este año.
Probablemente hasta el propio Enrique Villarreal, el cantante de la mítica banda de rock Barricada y conocido con el nombre artístico de El Drogas, desconociera que la Coca de Redondela a la que se dedica la fiesta nada tiene que ver con el polvo blanco. Igual hasta se llevó una sorpresa cuando le dijeron que se trataba de un ser mitológico con forma de dragón que, según la leyenda, emergía del mar para devorar a las jóvenes de la villa.
El concierto del Festival Redondela Rock será el 5 de junio desde las 20.00 horas en el Campo da Feira con un cartel en el que, además de El Drogas, incluye las actuaciones de Los Ásperos, Chocolate Sexy, Nocheni, Vértize y Dassault.
La Festa da Coca no solo ofrecerá rock, sino que la programación incluye una amplia oferta musical que se abrirá con un festival dedicado al público juvenil, el Choquiño Urban Fest, que se celebrará el 30 de mayo, desde las 19.30 horas, en el Campo da Feira con entrada gratuita. La jornada ofrecerá las actuaciones de Ortiga, 9Louro, Kike Varela, DJ Valdi, DJ Ramsés López, French Riviera y Rodri Vegas.
Grandes orquestas
Las mejores orquestas también tendrán su protagonismo en las fiestas, encabezadas por la Orquesta Panorama, que actuará el día 3, a las 22.00 horas, en el Campo da Feira. El día 4 será el turno de Gran Parada, a las 21.30 horas, también en el Campo da Feira; Los Players el día 6 a las 22.00, mientras que París de Noia cerrará el programa el día 7, a las 21.30, en el mismo recinto.
Otro de los momentos estelares para el público juvenil será el concierto de Marc Seguí, el cantante mallorquín que combina el trap latino, rap, reguetón, hip hop y otros ritmos urbanos.
Y los más pequeños de la casa también tendrán su espacio el 31 de mayo, a las 18.30 horas, con el Cantaxogos «El Payaso Tallarín, Un Mundo Mágico» en el Campo da Feira. Y también el día 4 de junio, a las 19.30, con el concierto de Uxía Lambona e a Banda Molona en los jardines de la Alameda Castelao.
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