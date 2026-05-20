Solo tendrás dos meses para disfrutar de uno de los furanchos más populares del área de Vigo: abrirá sus puertas en unos días
Reboraina inicia la temporada en Redondela el 28 de mayo y cerrará el 31 de julio, fecha límite marcada por la normativa gallega para este tipo de establecimientos
Reboraina, uno de los furanchos más visitados del entorno de Redondela, ya tiene fecha para esta temporada: abrirá sus puertas el próximo 28 de mayo y cerrará el 31 de julio. Es decir, los vecinos y visitantes tendrán poco más de dos meses para disfrutar de un establecimiento que forma parte de una tradición muy concreta del rural gallego: vender el excedente de vino de cosecha propia acompañado de comida casera.
La regulación autonómica establece que la temporada general de funcionamiento va del 1 de diciembre al 30 de junio, aunque permite excepciones. Si el titular quiere modificar ese período, debe solicitarlo de forma motivada ante el ayuntamiento correspondiente. En cualquier caso, la apertura nunca puede prolongarse más allá del 31 de julio, que actúa como fecha tope. Además, cada furancho solo puede permanecer abierto un máximo de tres meses dentro de la temporada autorizada.
Esa limitación explica por qué muchos furanchos concentran su actividad en primavera y comienzos del verano. En el caso de Reboraina, el período anunciado -del 28 de mayo al 31 de julio- se mueve dentro de ese margen máximo y culmina justo en la fecha límite prevista por la norma gallega para los casos de apertura excepcional.
Otras normas
La ley también fija otras condiciones. El vino que se sirve no puede ser embotellado, sino que debe proceder directamente del barril. Los titulares deben acreditar la titularidad de viñedos propios inscritos en el Registro Vitícola de Galicia, presentar una declaración responsable ante el concello, contar con seguro de responsabilidad civil, aportar análisis del vino y comunicar el período de apertura. Los ayuntamientos, por su parte, tienen competencias para gestionar los expedientes, crear el registro municipal de furanchos e inspeccionar la actividad.
La comida también está limitada. Los furanchos no pueden ofrecer una carta libre, sino un máximo de cinco tapas escogidas entre las recogidas en la normativa. Entre ellas figuran propuestas tan reconocibles como pimientos de Padrón, tortilla de patatas, empanada, croquetas, callos, huevos fritos, costilla, zorza o tabla de embutidos y quesos.
La Guía Michelin de los furanchos
A Reboraina entrará por tanto en breve en la lista de furanchos abiertos que categoriza en su sitio web la Guía Furanchín, que se ha convertido en una referencia popular para muchos aficionados a estos establecimientos. El portal también ofrece mapas y recomendaciones, aunque no sustituye al registro oficial de cada concello. Su valor está más en el uso social: ayuda a localizar establecimientos, consultar aperturas y descubrir locales que, en muchos casos, siguen funcionando con el boca a boca como principal forma de promoción.
De los 74 furanchos que figuran en la categoría de 'abiertos a día de hoy', 68 están en la provincia de Pontevedra y distribuidos por diferentes localidades como Mos, Redondela, Salceda, Salvaterra, Tomiño, Gondomar, Bordóns, Poio, Barro, Pontevedra, Vilanova, Bueu, Cangas, Marín, Moaña, Covelo, Soutomaior o Pazos de Borbén.
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