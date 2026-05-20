Redondela acoge este fin de semana un encuentro de Big Bands

La Xingros Big Band organizará este fin de semana en Redondela el primer encuentro de Big Bands de Redondela, que contará con la participación de la banda redondelana, dirigida por el compositor José Pérez, la asturiana Llanera Big Band y la Orquesta de Saxos.

El encuentro nace con el objetivo de consolidarse como un referente de la cultura, del turismo y de la música en Galicia y estará integrado en el conjunto de actividades que desarrolla el Conservatorio de Redondela como escuela asociada a la Unesco desde 2018, siendo el único conservatorio de Galicia perteneciente a la red que incluye a más de 10.000 y más de 180 países de todo el mundo.

El encuentro tendrá un carácter muy pedagógico, contando con una master class de jazz impartida por José Pérez. Esta actividad de formación musical así como el gran concierto de las agrupaciones participantes serán gratuitas.

La Big Band procedente de Asturias, compuesta actualmente por una veintena de músicos activos y dirigida por el prestigioso saxofonista Baldomero "Mero" Gutiérrez, podrá compartir experiencias con las formaciones redondelanas así como conocer del municipio y disfrutar de su gastronomía.

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El encuentro músico-cultural cuenta con la colaboración con la Orquesta de Saxos, el Conservatorio Profesional de Música "Victor Ureña" y el Concello de Redondela, teniendo su broche final con el concierto que se celebrará en el Multiusos de A Xunqueira de Redondela este domingo a las 19.00 horas, con entrada gratuita.