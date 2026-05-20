Los panaderos de la provincia celebrarán su patrón en Redondela

El Concello de Redondela ha sido elegido este año como la sede provincial para acoger la celebración de San Honorato, el patrón de los panaderos y de las pastelerías. La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, junto con el presidente de la Asociación Provincial de Industriais Panadeiros e Pasteleiros de Pontevedra (Aproinppa), Francisco Sánchez, presentaron ayer la jornada que pondrá en valor la tradición y el futuro del sector.

Los actos se concentran el próximo día 27 de mayo en la Casona da Torre, donde se reunirán más de un centenar de panaderos en un evento que conjugará el aprendizaje y técnica con el reconocimiento profesional. La jornada arrancará con dos actividades abiertas al público en general. A las 12.15 horas comezará una exhibición a cargo del alumnado del CIFP Manuel Antonio de Vigo, enfocada en potenciar la formación y el relevo de las nuevas generaciones de panaderos y pasteleros. A las 13.00 horas el reconocido autor, periodista y divulgador de la cultura del pan, Ibán Yarza, ofrecerá una conferencia.

Las actividades de la tarde están reservadas a los socios y se centrarán en los tradicionales reconocimientos a las personas vinculadas al sector. Entre los homenajeados de este año estará, a título póstumo, Rubén Troiteiro, de la Panadería Nosa Señora da Peneda. Rivas destacó que se trata de un negocio familiar que llega a la quinta generación “como referente de traballo e bo facer na parroquia do Viso”. También se realizará un reconocimiento público a las mujeres panaderas y pasteleras. La regidora destaca esta puesta en valor del trabajo femenino por parte de la asociación, ya que las mujeres “foron o motor invisible que sostiña os fornos e sen o seu traballo non se entendería a excelencia da nosa terra".

La jornada rematará con un cierre festivo con los cómicos Pedro Galocha y Jonathan Seoane.

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La presentación de la jornada de San Honorato también contó con la presencia del secretario de Aproinppa, Antonio del Río, y la concejala de Cultura de Redondela, Rita Pérez