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Soutomaior declara «Espazo sen fume» el pabellón de A Montesiña

También se prohíbe tanto el tabaco como los vapeadores en los distintos centros escolares

La nueva señalización de «Espazo sen fume» el CEIP Manuel Padín. | FDV

La nueva señalización de «Espazo sen fume» el CEIP Manuel Padín. | FDV

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Soutomaior

Soutomaior se une a la campaña de «Espazos sen Fume», impulsada por la Asociación Española contra o Cancro, con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables y de proteger a la población, especialmente a los menores, de la exposición al humo del tabaco en los espacios públicos. Las nuevas zonas señaladas en el municipio son el pabellón municipal «Alfonso Pazos» de A Montesiña y los distintos centros educativos, concretamente, el IES Soutomaior, el CEIP Manuel Padín Truiteiro y el Colexio Santiago Apóstol. En todos estos recintos se prohíbe tanto el tabaco tradicional como los dispositivos de vapeo.

Esta iniciativa promueve la creación de ambientes libres de la exposición al humo nocivo del tabaco en espacios abiertos de uso público y colectivo con un enfoque basado en la concienciación y en la educación. El objetivo es fomentar una vida libre de tabaco que proteja, sobre todoa la población infantil y juvenil, desnomalizar el hábito de fumar en espacios públicos reforzando el papel modélico positivo de los adultos en relación con el consumo del tabaco e incentivar el abandono del hábito tabáquico y ayudar en el proceso.

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El concejal de Educación, Gonzalo Outeiro, destacó que la mejor forma de combatir el tabaco «é a través da información e concienciación, por iso parécenos imprescindible levala aos centros educativos».

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