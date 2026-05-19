Rescatada una mujer por el balcón tras declararse un incendio en una casa en Chapela

Una mujer de avanzada edad ha tenido que ser rescatada a través del balcón de su vivienda situada en la parroquia de Chapela (Redondela), tras declararse un incendio en el inmueble en el que habita, en la tarde de este martes.

El fuego se originó en una caldera situada en el bajo del edificio, que hace las veces de garaje, y afectó a un coche que estaba aparcado y que quedó totalmente calcinado. Debido a la gran cantidad de humo que generaron las llamas y que ascendió por el interior del inmueble de dos alturas se hacía imposible desalojar el lugar a través de las escaleras.

Incendio en una casa en Chapela / Antonio Pinacho / Antonio Pinacho / Marta G. Brea

Tras recibir la alerta, los Bomberos de Vigo acudieron al lugar situado en el número 63 de la avenida de Vigo, donde además de sofocar el fuego, tuvieron que rescatar a la señora que se encontraba en el interior de su domicilio, un segundo piso, sacándola por el balcón. Para ello utilizaron la escalera extensible.

Al lugar acudieron Policía Local de Redondela, Policía Nacional y una ambulancia. A continuación llegó un camión de bomberos del parque de Mos, aunque el vehículo no disponía de escalera por lo que fue necesario dar aviso a los Bomberos de la urbe olívica de Teis que sí tenían su camión habilitado con dicha herramienta. Esto provocó un retraso de varios minutos para acometer el rescate.

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Finalmente todo quedó un susto, y la mujer, que fue atendida por los servicios médicos, resultó ilesa. A consecuencia del incidente, la calle estuvo cortada al tráfico aproximadamente una hora.