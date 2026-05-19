El BNG de Redondela apuesta por destinar el edificio Villa Elisa a espacio museístico

El BNG de Redondela califica de «ocorrencia oportunista» el proyecto de Digna Rivas de construcción de un edificio adosado al histórico Villa Elisa, recientemente adquirido por el Concello para destinarlo a una biblioteca. Para al portavoz nacionalista Xoán Carlos González una nueva construcción «alteraría a singularidade do edificio e do espazo no que se atopa, precisamente un dos argumentos de peso para adquirila».

Los nacionalistas apuestan por ubicar la nueva biblioteca en el entorno educativo de A Marisma, con unas dimensiones mínimas de 1.400 metros cuadrados. «Trataríase de construír unha infraestructura polivalente, viva, aberta, interxeracional, dinámica como centro do que emana a formación e a cultura», defende. «Ademáis facilitaría a accesibilidade de alumnado e veciñanza que se despraza dende as parroquias e concellos veciños ao casco urbán de Redondela», indica.

González plantea destinar Villa Elisa «para albergar as necesidades museísticas», como el Museo Etnográfico, el Museo Ángel Barros y un Obradoiro do Títeres. «Ademáis poderianse incorporar exposicións itinerantes», remata.

Noticias relacionadas

.