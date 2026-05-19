Sucesos
Dos encapuchados asaltan una sucursal bancaria de Pazos de Borbén y huyen en coche
Los ladrones amenazaron con una pistola y un cuchillo a los empleados para exigirles el dinero
Dos encapuchados asaltaron este martes a primera hora de la tarde una sucursal bancaria en Pazos de Borbén y consiguieron huir con el botín en un vehículo.
El atraco se produjo poco antes de que el banco cerrase al público, a las 14.00 horas, cuando los dos individuos accedieron al establecimiento y amenazaron a los empleados una pistola y un cuchillo para exigirles el dinero de la caja. Tras hacerse con el botín, los ladrones se subieron a un coche y se dieron a la fuga. El vehículo utilizado apareció más tarde incendiado para borrar las huellas. De momento se desconoce si la pistola utilizada para el asalto era real o simulada y tampoco ha trascendido la cuantía del botín.
La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de localizar a los autores, que se cree que llevaban tiempo vigilando los movimientos de los empleados y clientes de la sucursal para conocer la mejor hora de acometer el asalto.
Esta misma oficina bancaria, situada en la parroquia de Moscoso, ya fue objeto de otro atraco similar en octubre de 2023. En aquella ocasión los autores también fueron dos personas ataviadas con pasamontañas, que hablaban con acento gallego, y que se llevaron un botín de unos 30.000 euros. Durante el asalto maniataron con bridas a los empleados que estaban en la oficina para hacerse con el dinero. Aunque en aquella ocasión no mostraron las armas, aseguraron que las llevaban ocultas bajo la ropa.
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