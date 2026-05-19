El ajedrez toma el centro de Redondela con 382 jugadores

Los tableros de cuadros blancos y negros cubrieron ayer la Alameda de Redondela durante la disputa del VI Torneo Intercentros «Xadrez na Rúa», una iniciativa del Concello redondelano que reunió a un total de 382 jugadores procedentes de quince colegios e institutos tanto locales como de Tui.

El ajedrez está considerado como una herramienta pedagógica que genera beneficios en el rendimiento académico y mejora el desarrollo cognitivo infantil. Así, la práctica de este juego estimula áreas clave como la concentración, la memoria y la comprensión lectora, al tiempo que fomenta la inteligencia emocional enseñando a planificar, tomar decisiones autónomas y gestionar la frustración tras una derrota.

La jornada destacó por el alto nivel competitivo en cada una de las categorías. En Educación Primaria, el CEIP Outeiro das Penas de Cesantes hizo pleno al copar el podio. El primer puesto fue para Gorka Leirós, con Daniel Ivanov en segunda posición y Romero Correa en tercer lugar.

En la categoría de Educación Secundaria (ESO), el ganador fue Andrés Ojea, del IES Mendiño, mientras que el segundo y tercer puesto fueron para Telmo Pazo y Martín Iglesias, ambos alumnos del IES Indalecio Pérez Tizón.

La competición contó con la presencia de la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, el concejal de Deportes, Antonio Cabaleiro, y el edil de Ensino, Alberto Álvarez, quienes acompañaron a los escolares durante el desarrollo de las partidas y la posterior entrega de premios. «Ver a Alameda Castelao chea de mocidade compartindo unha xornada en torno ao xadrez é un orgullo para o noso municipio. Este torneo demostra que o xadrez é unha ferramenta educativa excepcional para aprender estratexia, respecto e convivencia fóra das aulas», señaló la regidora.

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Ante la mayor presencia masculina frente a la femenina entre los participantes, Rivas expresó su intención de revertir esta situación: «Sabemos que a fenda de xénero no xadrez é unha realidade xeral. Por iso, iniciativas como o sorteo de libros ‘Miradas de Campeonas’ buscan dar referentes ás nosas nenas, visibilizar o talento feminino na historia deste deporte e animalas a participar participar con forza e sen complexos».