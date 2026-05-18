Gastronomía
Nespereira reparte miles de huevos
Lleno en la fiesta que los ofrece con patatas y chorizo, en tortilla, empanada, con grelos, en filloas y bizcochos
Redacción
¿Quién no se rinde ante un buen plato de huevos fritos con patatas y chorizo? Un tan humilde como delicioso manjar que ayer disfrutaron cientos de personas a lo largo de toda la jornada en Nespereira, en el municipio de Pazos de Borbén, en la Festa do Ovo que alcanzó su vigésima edición con un lleno absoluto.
Junto a los humeantes platos estrella de la jornada, los miles de huevos de casa que los vecinos de la parroquia donaron para la ocasión se sirvieron también en tortillas, empanadas con atún, con grelos y, por supuesto, también de postre en filloas y bizcochos.
Cada vez son más personas las que se suman a esta degustación gastronómica que no solo incluye un más que apetecible menú, sino también actividades de ocio como una ruta de senderismo mañanera para hacer hueco antes del banquete, música —en esta ocasión, a cargo del dúo Estelar y del también dúo formado por Carla Lamas y Jasmine Castro— y un pregón que ayer leyó el piloto Jonathan Álvarez, bicampeón gallego de subida de montaña Ag1.
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