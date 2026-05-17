Soutomaior cierra las cuentas con un superávit de 404.000 euros

El gobierno local de Soutomaior presume de su gestión económica con el cierre de las cuentas municipales de 2025 con un saldo positivo de más de 404.000 euros y un remanente de tesorería para gastos generales que asciende a más de 1,8 millones de euros. Todo ello cumpliendo con el objetivo de estabilidad presupuestaria y sin deuda financiera.

Según afirmó el alcalde, Manu Lourenzo, se trata de la «mellor situación económica da historia do concello de Soutomaior», destacando el crecimiento de las cuentas en un 75,12% con respecto al presupuesto inicial, pasando de los 6,2 millones de euros hasta los 10 millones de presupuesto final. Un incremento que justificó en la «boa xestión económica grazas ao traballo realizado dende o goberno local e o funcionariado, que acadou preto de 2,5 millóns de euros de subvencións públicas doutras administracións que, xunto coas achegas municipais, permitiron realizar actuacións por un importe de preto de 3,5 millóns de euros», subrayó Lourenzo.

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La liquidación de 2025 presentada por el gobierno local muestra un incremento del esfuerzo inversor por habitante en 60,06 euros y una reducción del gasto ordinario. «As contas poñen sobre a mesa que a presión fiscal por habitante reduciuse a 8,76 euros, isto conséguese sendo prudente no gasto e ambicioso nos obxectivos», dijo. n