Redondela vibra con los títeres

La magia del teatro de títeres demostró ayer su poder de atracción con miles de personas en el centro de Redondela para disfrutar de la primera jornada del programa de calle del festival internacional en memoria de Juanjo Amoedo, que durante todo el fin de semana llena las calles y plazas de la localidad de espectaculos con las mejores compañías, tanto nacionales como de diversos países de todo el mundo.

Las representaciones arrancaron desde el mediodía con la obra «Vacacións no mar» de los gallegos Mircromina Títeres y durante toda la jornada se fueron sucediendo las actuaciones en distintos escenarios a lo largo de toda la villa con una veintena de propuestas de grupos de Argentina, Portugal, Cataluña, Castilla y León, País Vasco y, por supuesto, también gallegos. El broche final lo pusieron los vascos de Deabru Beltzak con su espectáculo itinerante «Tambores de feu», en el que Aker, el demonio del akelarre deambulaba por las calles acompañado por su séquito de percusionistas. Un llamativo show de música en directo, pirotecnia y efectos especiales que iluminaron las calles.

Las distintas funciones estuvieron abarrotadas. / Pedro Mina

Además del programa oficial, como todos los años algunos rincones de la localidad también sorprendían a los visitantes con las actuaciones de artistas espontáneos que son invitados a acudir para mostrar sus propuestas fuera de la programación, un espacio denominado «Títeres pola gorra». Y en la alameda, los puestos del mercadillo titiriteiro son otro aliciente para acercarse al mundo de las marionetas, así como las exposiciones. Una puede contemplarse en el Multiusos de A Xunqueira bajo el título «Os Monicreques de Kukas», con un recorrido por el universo creativo de este compañía gallega con más de cuatro décadas de trayectoria de espectáculos teatrales. La otra muestra se ubica en el antiguo quiosco Cocó titulada «Voces de Gaza», de Mahdi Karera, fundador de Khoyout Theatre. Son cinco marionetas que conseguieron salir de Gaza, escapar de la guerra y llegar hasta Redondela para contar con su propia voz un conflicto real que precisa de una solución inmediata.

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Los espectáculos continúan hoy durante toda la jornada que se abrirá con la «Ruada», con salida a las 11.45 horas desde la Fonte do Mouro, en la que podrá participar todo el mundo disfrazado de insectos.