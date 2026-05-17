El infantil femenino del Arealonga FS se proclama campeón gallego
El equipo de Chapela disputará el Campeonato de España de fútbol sala representando a Galicia
El equipo infantil femenino del Arealonga FS Chapela se ha proclamado campeón gallego tras imponerse en la fase final disputada en Ferrol. Con este histórico logro, el conjunto de Chapela consigue además la clasificación para disputar el Campeonato de España de fútbol sala, donde representará a Galicia.
El club quiere felicitar a todas las jugadoras, cuerpo técnico y familias por el esfuerzo, compromiso y trabajo realizado durante toda la temporada, culminando con un éxito que sitúa al Arealonga FS Chapela entre la élite del fútbol sala base femenino.
- Olalla, acogedora de dos hermanos con dedicación exclusiva: «Ni lo haces por ti ni por trabajo o vocación, es una forma de vida»
- El metal se consolida a la vanguardia de toda España en subidas salariales: así pacta la industria en comparación con otros sectores
- Gustavo, el joven que hace bailar a las estatuas de Ourense y convierte el Miño en río navegable
- Cuando el marisqueo deja de ser rentable: «Dejo el mar muy a mi pesar porque no hay ingresos, no por madrugar, el frío o el calor»
- Estudiante keniata llega a un pueblo de Ourense para revitalizar el rural con un 'hub' de innovación
- La historia de «Tocho», el vigués que lleva más de medio siglo pegado a una radio narrando el fútbol en la calle
- Dos acusados se enfrentan a 3 años de cárcel por apropiarse de 136.000 euros de la venta de una casa en Baiona
- La playa de Silgar: de las casas marineras a epicentro del turismo