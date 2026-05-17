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El infantil femenino del Arealonga FS se proclama campeón gallego

El equipo de Chapela disputará el Campeonato de España de fútbol sala representando a Galicia

Las jugadoras del infantil femenino del Arealonga FS celebran el campeonato.

Las jugadoras del infantil femenino del Arealonga FS celebran el campeonato. / FdV

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

El equipo infantil femenino del Arealonga FS Chapela se ha proclamado campeón gallego tras imponerse en la fase final disputada en Ferrol. Con este histórico logro, el conjunto de Chapela consigue además la clasificación para disputar el Campeonato de España de fútbol sala, donde representará a Galicia.

El club quiere felicitar a todas las jugadoras, cuerpo técnico y familias por el esfuerzo, compromiso y trabajo realizado durante toda la temporada, culminando con un éxito que sitúa al Arealonga FS Chapela entre la élite del fútbol sala base femenino.

La afición del Arealonga FS.

La afición del Arealonga FS. / FdV

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