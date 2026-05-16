Viticultura
Soutomaior presume de sus vinos albariños
El Campo da Festa de Romariz acoge el 30 y 31 de mayo un encuentro de los cosecheros locales
Soutomaior quiere poner en valor la tradición de los cosecheros y la calidad de los vinos locales con la segunda edición del Encontro do Viño Colleteiro, que se celebrará los próximos días 30 y 31 de mayo en el Campo da Festa de San Benito de Romariz.
El evento reunirá a doce cosecheros del municipio, dos más que el pasado año, con el objetivo de poner en el lugar que merece la uva albariña de Soutomaior, un fruto que tantos viticultores llevan décadas cuidando y mimando.
El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, y el concejal de Festas, Gonzalo Outeiro, acompañados de los cosecheros de la localidad presentaron ayer el evento destacando la «ilusión e a responsabilidade» tras el éxito de la primera edición. «O ano pasado arrancamos este proxecto porque aquí tiñamos un produto excelentísimo con moito potencia e moito que facer e da man de todas e todos os colleiteiros, este proxecto que ten como obxectivo poñer en valor a nosa terra, a produción, o modo de elaborar un produto que, máis ala de ser unha subzona con nome e apelidos propia da DO, eu creo que ten todo un universo de matices e de realidades que lle fan que todo o viño albariño de Soutomaior teña un percorrido que non nos podemos permitir que sexa outro xeito para poñelo no lugar no que corresponde», indicó el regidor.
Por su parte, el cosechero Óscar del Valle resaltó la «identidade única» y la «tradición» de los bodegueros locales que realizan una «función estoica». «Seguimos facendo na casa o que sempre se facía os 365 días do año, non somos grandes bodegas pero somos capaces co noso patrimonio e as nosas uvas de transformar o noso produto co agarimo e mimo e que guste», puntualizó.
La jornada previa al encuentro, el 29 de mayo, se celebrará una visita a las doce bodegas que participan en el evento. Una actividad que se desarrollará de 18.00 a 19.00 horas y donde vecinos y visitantes tendrán la oportunidad de conocer los viñedos de la zona. El recorrido es gratuito y las plazas se limitarán a 28 personas, por lo que se requiere inscripción previa a partir del día 18 en la web del Concello.
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