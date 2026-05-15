Más de mil niños disfrutan de las obras del Festival de Títeres de Redondela

La campaña escolar del XXVII Festival Internacional de Títeres de Redondela (Memorial Juanjo Amoedo) se cerró este jueves con la participación de más de mil niños que desde el pasado lunes disfrutaron de ocho sesiones con cuatro representaciones de distintas compañías en el Multiusos de A Xunqueira.

La programación continúa hoy con la actuación, a las 20.00 horas, del grupo aragonés Arteria Producciones con la obra «Gloria Bendita», a las 20.00 horas, en el multiusos.

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Pero el momento más esperado de esta cita cultural llegará el sábado y domingo con la programación de calle, donde los títeres tomarán las calles y plazas de la localidad. Los asistentes podrán disfrutar de representaciones gratuitas de compañías de Argentina, Cataluña, Portugal, Castilla y León, País Vasco y Galicia. Además habrá animación musical y el tradicional mercadillo.