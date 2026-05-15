El festival Choquiño combina conciertos con exhibiciones de deportes urbanos

Redondela reafirma su apuesta por los deportes urbanos con la celebración del IV Choquiño Urban Jam el próximo 30 de mayo, una cita dirigida a los jóvenes con una completa programación de espectaculares disciplinas deportivas en el skate park de A Marisma. La jornada se completará con un festival gratuito de música, el Choquiño Urban Fest, que presenta un cartel con varios de los referentes de la escena alternativa y electrónica gallega como Ortiga, 9Louro y Kike Varela, además de los discjockeys Rodri Vegas, Dj Valdi, Ramsés López y French Rivera.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, destaca la importancia de ofrecer a las nuevas generaciones este tipo de propuestas: «Queremos que Redondela sexa un referente en espazos de lecer saudable. O Choquiño Urban Jam e o Urban Fest son unha canle par o talento, a creatividade e a enerxía de toda a nosa mocidade».

Ortiga durante un concierto en Pontevedra. / Rafa Vázquez

La dirigente califica la este evento como «único, integrador e gratuíto», por lo que confía en que atraiga a numeroso público juvenil para que «os espazos públicos cobren máis vida ca nunca». Para ello destaca la gran propuesta musical de la primera edición del Urban Fest con los conciertos de Ortiga, 9Louro y Kike Varela, a partir de las 19.30 en el escenario del Campo da Feira, así como la sesión nocturna de dj.

Talleres y exhibiciones

El IV Choquiño Urban Jam arrancará el día 30, a las 11.00 horas, en el entorno del skate park de A Marisma con una intensa jornada de acción. Para el desarrollo de la cita se instalará una infraestructura modular profesional que acogerá los talleres formativos y las exhibiciones.

Entre las actividades se realizará un obradoiro de breakdance para niños a partir de los 8 años, con introducción a la danza urbana y acrobacias. También habrá talleres de parkour (con técnicas de salto), skate (con práctica de giros y trucos) y de stencil (arte urbano de customización de camisetas con sprays y plantillas), todos ellos para mayores de 10 años. Para rematar, en la zona deportiva de A Marisma el público disfrutará de una exhibición profesional de BMX FlatLand, una disciplina que combina complejas maniobras de equilibrio y giros.

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La alcaldesa invita a todos los jóvenes de Redondela a participar en esta jornada, «unha oportunidade inmellorable para iniciarse ou perfeccionar estas disciplinas de deporte urbano da man de monitores profesionais».