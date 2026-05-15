Deportes
La Bombonera acoge el sector infantil femenino de balonmano
El equipo local SAR Rodavigo, que se proclamó campeón gallego, se enfrentará al Loyola, al Granollers y al BM Gijón
El pabellón La Bombonera de Redondela será este fin de semana el epicentro del balonmano estatal con la celebración del sector nacional infantil femenino. La competición tiene como aliciente la presencia del equipo de la SAR Rodavigo, que actuará como anfitrión tras proclamarse campeón gallego y luchará por una plaza para la fase final del Campeonato de España de Clubs en su categoría.
Las jugadoras redondelanas, que contarán con el apoyo de la afición en las gradas, tendrán que enfrentarse al equipo de Loyola (Navarra), al Granollers (Barcelona) y al BM Gijón (Asturias).
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