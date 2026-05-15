Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga metal PontevedraHijos redes socialesBidones radiactivos ante GaliciaSorteo Viviendas VigoMujer Desaparecida VigoEnsayo Reciclaje ArboSecuestro en la autovíaBryan Bugarín
instagramlinkedin

Deportes

La Bombonera acoge el sector infantil femenino de balonmano

El equipo local SAR Rodavigo, que se proclamó campeón gallego, se enfrentará al Loyola, al Granollers y al BM Gijón

El equipo infantil femenino de la SAR, actual campeón gallego.

El equipo infantil femenino de la SAR, actual campeón gallego. / SAR

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

El pabellón La Bombonera de Redondela será este fin de semana el epicentro del balonmano estatal con la celebración del sector nacional infantil femenino. La competición tiene como aliciente la presencia del equipo de la SAR Rodavigo, que actuará como anfitrión tras proclamarse campeón gallego y luchará por una plaza para la fase final del Campeonato de España de Clubs en su categoría.

Las jugadoras redondelanas, que contarán con el apoyo de la afición en las gradas, tendrán que enfrentarse al equipo de Loyola (Navarra), al Granollers (Barcelona) y al BM Gijón (Asturias).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents