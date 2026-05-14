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El PP pide explicaciones por el encierro de unos viajeros en la estación de Os Eidos

El incidente se produjo cuando el tren llegó con retraso y las salidas de la terminal estaban cerradas

La Policía Local tuvo que presentarse para desalojar a los pasajeros utilizando herramientas para abrir las puertas

Los diputados del PP acompañados por el portavoz local, Javier Bas, en la estación de Os Eidos.

Los diputados del PP acompañados por el portavoz local, Javier Bas, en la estación de Os Eidos. / FdV

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

Los diputados nacionales del PP de Pontevedra, Irene Garrido, Pedro Puy y Juan Bayón, han llevado al Congreso el incidente ocurrido el pasado mes de febrero en la estación de Os Eidos de Redondela, donde varios usuarios tuvieron que ser desalojados por la Policía Local al quedar atrapados en el interior del edificio al estar cerrado por la noche cuando llegó el tren con una hora y media de retraso. Los agentes tuvieron que emplear herramientas para forzar las puertas.

Los populares piden explicaciones al Gobierno central sobre las causas por las que se mantuvo a oscuras y sin presencia de personal a los pasajeros del tren durante 40 minutos. Además califican la terminar redondelana de «estación fantasma» al carecer de personal.

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