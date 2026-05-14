Nespereira espera más de 1.500 personas en su popular Festa do Ovo

La parroquia de Nespereira, en Pazos de Borbén, trabaja sin descanso para tener todo listo para la celebración este domingo 17 su tradicional Festa do Ovo, una de las citas gastronómicas más populares de la comarca y que alcanza su vigésima edición. El evento espera atraer a más de 1.500 personas gracias a la calidad del producto, con todos los huevos donados por los vecinos de la parroquia. Pero sobre todo, por la elaboración casera de todos los platos, cocinados al momento en la propia fiesta.

Los precios se mantienen iguales a los del pasado año, con el combinado de huevos fritos con patatas y chorizo, como «plato estelar», por 10 euros, en el que se incluye el pan y un vaso de vino o botella de agua. También se podrá degustar grelos con huevos cocidos, patata y chorizo (10 euros), tortillas de patata con y sin chorizo (10 euros), empanadas de atún y huevo (5 euros la ración) y ensalada (2 euros), además de postres caseros como filloas y bizcochos variados.

La fiesta estará amenizada por el Dúo Estelar y el también dúo formado por Carla Lamas y Jasmine Castro, además de la lectura del pregón, a cargo del piloto Jonathan Álvarez, bicampeón gallego de subida de montaña Ag1.

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Además, también se celebrará una ruta de senderismo por la parroquia, con salida a las 10.00 horas desde el torreiro, organizada por el Concello. Las inscripciones pueden realizarse en trasospasosdamoura@gmail.com.