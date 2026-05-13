Conferencia
Investigadoras y mariscadoras dialogarán sobre los retos globales del mar
La jornada, denominada «Pesca costeira artesanal arredor do mundo», se celebra el próximo 2 de junio en el Multiusos de A Xunqueira
El programa «Mariscando conCiencias para o Futuro», que comenzó en Redondela el masado mes de marzo con el objetivo de dignificar los oficios del mar y concienciar sobre la salud ambiental de la ría, ha logrado un importante éxito de participación con la presencia de más de un centenar de personas en sus actividades.
La iniciativa, que pretende establecer alianzas entre asociaciones y gente del mar para reflexionar sobre el pasado, presente y futuro de la pesca artesanal, ofrece el próximo 2 de junio en el Multiusos de A Xunqueira una jornada denominada «Pesca costeira artesanal arredor do mundo», un punto de encuentro para analizar la situación actual del sector. El acto contará con la participación de investigadoras y mariscadoras que dialogarán sobre los retos globales del mar.
La programación incluirá la proyección de testimonios en vídeo de mujeres del mar de países como Japón o México, permitiendo comparar las realidades locales con las de otros continentes.
Además, se inaugurará una exposición fotográfica sobre las mujeres del mar de El Salvador, elaborada por ACPP Galicia que refuerza el carácter multicultural de la iniciativa.
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