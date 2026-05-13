El Festival Millo Verde ofrecerá 17 conciertos en tres jornadas

La XIX edición del Festival Alternativo Millo Verde de Redondela ya ha empezado la cuenta atrás. A falta de diez días para que la música comience a sonar en la playa de Cesantes, la organización ya ha publicado los horarios oficiales de un cartel con La Chiva Gantiva, Pan de Capazo y Rebeliom do Inframundo como principales atractivos. El festival, que se celebra los próximos días 21, 22 y 23, está consolidado como uno de los referentes musicales en Galicia y ha logrado por segundo año consecutivo situarse entre los finalistas en los Premios Martín Códax da Música.

La programación arrancará el jueves 21 con una jornada de acceso gratuito con las actuaciones de Nadie González (20.30 h), Vimbio (22.00 h) y Pladür (23.45 h), para rematar las noche con Radio Barraka y Dj. Set (1.15 h). Además a las 18.30 y 20.00 se celebrarán obradoiros de batucada.

La jornada del viernes 22 la intensidad subirá con los directos de iYaman Pablo & Irie Reggae Vibes (18.30), Boogies (20.00), Pan de Capazo (21.30), La Chiva Gantiva (23.15), Mitad Doble (1.00) y Esmorgadas (2.30). Durante la tarde también habrá un taller gratuito de baile africano (16.45-18.00) y la actuación Radio Barraka y Dj. Set (17.30).

El gran cierre llegará el sábado 23 con Lula Mora (gratuito, a las 13.30), Moon Cresta (18.99), Carmen Xía (19.45), Alpargata (21.30), Rebeliom do Inframundo (23.00), Fülü (0.45) y Catalina Grande Piñón Pequeño (2.30). Las entradas de día y abonos pueden adquirirse en www.milloverde.org.

Además, la batucada Bloquinho Aperta será la encargada de marcar el paso entre conciertos y de poner el broche a la jornada matinal gratuita.

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Las actividades gratuitas de la jornada arrancarán con balonmano de playa para las familias (12.00 y 18.00), Asacocirco (12.30), el espectacular Eskalabirras (13.30, 16.00, 17.30-20.30), Millo Miudo (17.00-20.00) y el obradoiro de Artelixo (17.00-18.00). Además actuará Esmorgadas (15.00-17.00) y Bloquinho Aperta (17.00, 21.20, 22.45, 00.30).