Trabajadoras de un supermercado Familia de Redondela recuperan un bolso con más de 2.000 euros
La Policía Local de la localidad pontevedresa localizó a la propietaria tras recibir el aviso de la encargada del establecimiento, que entregó el objeto hallado al término de la jornada
El gesto de unas trabajadoras del supermercado Familia de Redondela permitió a una vecina recuperar un bolso en cuyo interior había más de 2.000 euros. El objeto fue localizado a la salida del establecimiento durante las labores de limpieza realizadas al término de la jornada del viernes.
Según informó la Policía Local de Redondela, una encargada del supermercado se puso en contacto con los agentes en la mañana del sábado para hacer entrega del bolso hallado en las inmediaciones del local.
Tras recibirlo, la Policía Local realizó las gestiones necesarias para identificar y localizar a su propietaria, a quien finalmente se le hizo entrega del bolso y de todo su contenido.
El cuerpo municipal destacó así la colaboración ciudadana y la actuación de las trabajadoras del establecimiento, que permitió que la vecina recuperase sus pertenencias y el dinero extraviado.
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