El ska de los italianos Talco protagoniza el concierto del verano en Soutomaior

El contundente ska y punk del grupo italiano Talco será el concierto estrella del festival de verano de Soutomaior, que se celebra el 10 de julio en la zona portuaria y que ofrecerá una propuesta variada para todos los gustos.

El cartel, presentado por el alcalde, Manu Lourenzo, y el concejal de Mocidade, Gonzalo Outeiro, apuesta por la diversidad musical e intergeneracional donde se incluye a bandas gallegas como De Ninghures, que mezcla ritmos y sonidos de raíz folk con los equivalentes de otros pueblos ibéricos, latinoamericanos y magrebíes y que está siendo una referencia en el panorama gallego. También forma parte del cartel el grupo 9Louro, un proyecto emergente gallego con una apuesta por el pop urbano, trap y música electrónica. Y como plato fuerte de la noche, los italianos Talco, una formación que se consolidó en los últimos años como una de las más importantes de Europa de ska y punk con un sonido contundente con mucha presencia de vientos y con sus letras reivindicativas.

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Todos los conciertos serán gratuitos y el festival comezará a las 20.30 horas en el Peirao de Arcade. Lourenzo invitó a todo el mundo a reservar esta cita en el calendario estival porque será «unha tarde noite inesquecible».