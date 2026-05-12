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Sanidad

Redondela exige más médicos ante la falta de servicio por las tardes

Decenas de personas se concentran ante el centro de salud para reclamar soluciones al Sergas

Participantes en la concentración en defensa de la sanidad, esta tarde, ante el centro de salud de Redondela.

Participantes en la concentración en defensa de la sanidad, esta tarde, ante el centro de salud de Redondela. / S. QUEIMALIÑOS

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

Ni la lluvia ni la coincidencia con el partido del Celta consiguieron restar afluencia de público a la concentración de este martes por la tarde convocada por la Asemblea pola Defensa da Sanidade Pública de Redondela ante la «situación límite» que atraviesa el servicio sanitario en el municipio «coa metade das prazas médicas sen cubrir e a quenda de tarde sen servizo», denuncian. El colectivo reclama soluciones urgentes al Servicio Galego de Saúde (Sergas) para reforzar la atención médica.

Los manifestantes durante la protesta, esta tarde, en Redondela.

Los manifestantes durante la protesta, esta tarde, en Redondela. / S. QUEIMALIÑOS

Los manifestantes aseguran que el centro de salud redondelano funciona actualmente «baixo mínimos», con una carencia de profesionales que está «deteriorando gravemente» la atención a los pacientes. En este sentido, explicaron que de las catorce plazas de facultativos existentes, siete permanecen vacantes, lo que deja especialmente afectado el turno de tarde, actualmente sin médicos. Esto obliga a muchos usuarios a acudir a las urgencias hospitalarias y retrasa la obtención de citas médicas.

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La protesta contó con el apoyo de vecinos de Chapela, de Pazos de Borbén y de Fornelos de Montes.

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