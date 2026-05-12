Medio ambiente
Reboreda deberá desbrozar las fincas a 50 metros de viviendas
El plan gallego contra los incendios forestales incluye esta parroquia como zona prioritaria
Los propietarios pueden solicitar el desbroce de sus fincas al Seaga con una tarifa bonificada
La parroquia redondelana de Reboreda ha sido incluida en el Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia (Pladiga) como zona prioritaria, después de los graves incendios de los últimos años.
Desde el Concello informan a los titulares de terrenos de esta parroquia que estén situados en la franja secundaria de gestión de biomasa —50 metros alrededor de viviendas y núcleos de población— pueden solicitar el servicio de desbroce y limpieza a la empresa pública Seaga. El concejal de Medio Ambiente, Alberto Álvarez, explica que esta medida busca facilitar el cumplimiento de la normativa de prevención de incendios, que establece la obligación de los propietarios de tener las fincas limpias antes del 31 de mayo, fecha en la que darán inicio las inspecciones técnicas en estas zonas. El convenio suscrito entre la Consellería do Medio Rural y el Concello de Redondela permite a los particulares adherirse a este servicio, ofreciendo Seaga una tarifa bonificada desde 420 euros por hectárea.
La priorización de Reboreda responde a criterios técnicos del Pladiga, que pone el foco en zonas con especial necesidad de gestión de biomasa para garantizar la seguridad de la población ante el riesgo de incendios. El mantenimiento y l a limpieza de las parcelas es responsabilidad de sus dueños.
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