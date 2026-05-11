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Revilla, gran embajador del choco redondelano

«Llevaré a Redondela y a su gente siempre en el corazón», asegura el expresidente cántabro

Miguel Ángel Revilla se dirige al público, ayer, durante el pregón.

Miguel Ángel Revilla se dirige al público, ayer, durante el pregón. / JOSÉ LORES

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

La excelencia del choco de Redondela, unido a la presencia como pregonero del expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, consiguieron atraer ayer a miles de personas a la popular fiesta gastronómica de la villa de los viaductos, que pulverizó todos sus registros de asistencia.

El expolítico y tertuliano, a punto de cumplir los 84 años, despertó una gran expectación y no defraudó a los asistentes con su simpatía y espontaneidad, sin escatimar los elogios a la localidad y al producto estrella de la gastronomía local. Así, durante su intervención resaltó la «calidad» del choco redondelano y se mostró emocionado por la cálida acogida por parte de los vecinos durante todo el fin de semana, ya que en la jornada del sábado ofreció un coloquio en el auditorio del Multiusos . «Llevaré a Redondela y a su gente siempre en el corazón», dijo en su despedida.

Uno de los puestos sirve empanadas y empanadillas de choco. | JOSÉ LORES

Uno de los puestos sirve empanadas y empanadillas de choco. / JOSÉ LORES

Por su parte, la alcaldesa redondelana, Digna Rivas, definió el choco como símbolo de identidad de la villa: «Alá onde imos, chámannos choqueiros e choqueiras, e levámolo con moita honra porque o noso choco é o auténtico tesouro da Enseada». La dirigente local agradeció a Revilla su papel como «o mellor embaixador do choco de Redondela» y destacó la «proxección nacional» que logró esta edición de la fiesta, que ha conseguido consolidar la cita «como un referente gastronómico en toda Galicia e fóra das nosas fronteiras», puntualizó.

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Los asistentes a la fiesta pudieron disfrutar de una amplia variedad de especialidades, entre las que destacaron el choco en su tinta con arroz, á feira, en empanada, a la plancha o croquetas de choco, entre propuestas.

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