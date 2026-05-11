Muere el patrón de una embarcación de recreo en Chapela al caer al mar, mientras su lancha seguía navegando sin rumbo

El patrón de una embarcación de recreo falleció este lunes en la ría de Vigo, en aguas próximas a Chapela, en Redondela, después de caer al mar mientras su lancha continuaba navegando sin control y con el motor encendido.

El suceso movilizó a los servicios de emergencia después de que la embarcación fuese vista navegando sin patrón en la zona comprendida entre el polígono de bateas y el puerto de Chapela. Según las primeras informaciones, la lancha habría colisionado contra una batea y posteriormente siguió avanzando sin rumbo por la ría, hasta acabar embarrancada en la playa de Arealonga.

El cadáver fue localizado desde el aire por el helicóptero Pesca 1 del Servizo de Gardacostas de Galicia. La aeronave lanzó un bote de humo para señalizar el punto en el que se encontraba el cuerpo, que estaba semihundido entre aguas, y facilitar así la intervención de los equipos de rescate. En este caso, agentes de la Guardia Civil fueron los encargados de recuperar el cadáver.

FDV

A última hora de la tarde, la emergencia continuaba activa, con los efectivos trabajando en las labores para retirar la embarcación, que había quedado varada en tierra.

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Las circunstancias exactas del accidente permanecen bajo investigación. Por el momento, todo apunta a que el patrón cayó al mar y no logró regresar a bordo, mientras la lancha siguió navegando encendida por la ría de Vigo, aunque se desconoce si se ahogó, se dio algún golpe o sufrió una indisposición. Las primeras hipótesis apuntan a que la embarcación circulaba a gran velocidad antes del siniestro.