Industria
Los vecinos de Chapela se personarán en el procedimiento judicial de Arcelor
Denuncian falta de información sobre el expediente y las medidas adoptadas
La Asociación de Vecinos de Chapela ha acordado personarse en el procedimiento judicial iniciado tras el recurso presentado por la empresa Arcelor Mittal contra la resolución municipal que ordenó la suspensión de la actividad de almacenamiento de bobinas de acero desarrollada en la nave de Chapela por carecer de licencia de actividad. El colectivo vecinal considera preocupante que, «pese a dicha resolución, la actividad continúe desarrollándose desde hace más de quince días sin que se tenga constancia de actuaciones materiales dirigidas a hacer efectiva la suspensión acordada». Además, desde la asociación señalan que, hasta la fecha, no ha recibido información concreta por parte del Concello sobre el estado del expediente, las medidas adoptadas o las actuaciones realizadas en relación con la ejecución de la resolución, habiendo tenido conocimiento únicamente del procedimiento contencioso-administrativo promovido por la empresa.
La AVV de Chapela recuerda que la presentación de recursos o la tramitación posterior de documentación técnica y proyectos de regularización no alteran, por sí mismos, la obligatoriedad de cumplir la orden de suspensión acordada por la Administración. Por este motivo, la Asociación continuará realizando las actuaciones administrativas y judiciales que considere oportunas en defensa de la legalidad urbanística y de los intereses de los afectados.
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