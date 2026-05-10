La tinta negra inunda Redondela

El olor procedente de los fogones de la carpa de la Festa do Choco inunda desde el viernes las calles que rodean a la alameda de Redondela. Los distintos puestos, regentados por restaurantes de la localidad, ofrecen durante todo el fin de semana una amplia variedad de especialidades con el cefalópodo como protagonista. Así, los visitantes pueden degustar choco en su tinta con arroz, á feira, en empanada, a la plancha o croquetas de choco, entre otras propuestas.

Uno de los cocineros muestra una pota de choco. / Marta G. Brea

La fiesta, una de las citas gastronómicas más importantes de la provincia, confía en superar la venta de más 12.000 raciones entre los distintos stands ubicados en la carpa de degustación, donde están representados los establecimientos locales Casa Chano, mesón O Tranquilo, Lugar da Serra, las panaderías Vila dos Viaductos y Cruceiro, la bodega Quinta das Eiras, Paladar Queso, Vilalongo y Embutidos Rodríguez Amoedo, además de la artesanía con la firma Lelate.

Esta cita continúa este domingo durante toda la jornada a partir de las 10.30 horas y estará amenizada por distintas actuaciones, como el pasacalles de la Banda de Música de Chapela (11.30 h.) o la actuación del grupo Froles Mareliñas (11.45 h.), aunque el momento más esperado será la lectura del pregón, a las 12.30 horas, a cargo del expresidente de Cantabria y tertuliano Miguel Ángel Revilla.

Los visitantes recogen sus raciones en un puesto. / Marta G. Brea

Las actuaciones musicales se completan con el grupo de baile y gaitas O Carballo das Cen Polas (13.15 h.), la Rondalla de Redondela (17.00 h.) y el grupo Pa Ti Na Má (19.45 h.).

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Los visitantes también pueden disfrutar de recorridos en barco por la ensenada de San Simón con visita guiada a la isla (6 euros), con salidas desde Cesantes y el Museo Meirande. Las reservas se pueden realizar en la oficina de Turismo y en barcosdegalicia.com.