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El PSOE tilda de «opaco» el convenio del polígono de Amoedo

El portavoz socialista Anselmo Taboas asegura que los comuneros mantienen una deuda pendiente con el Concello de 451.125 euros

Vista general del polígono industrial de Amoedo.

Vista general del polígono industrial de Amoedo. / ALBA VILLAR

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Pazos de Borbén

El PSOE de Pazos de Borbén denuncia una gestión «opaca e irresponsable» por parte del alcalde, Luciano Otero, en relación con el convenio firmado en 2019 entre el Concello y la Comunidad de Montes de Amoedo por el polígono industrial.

Según asegura el portavoz socialista Anselmo Taboas los comuneros mantienen una deuda pendiente con el Concello de 451.125 euros, «unha cantidade derivada do convenio polo que debía aboar o 60% das rendas dos contratos vinculados aos terreos do monte Chan de Amoedo, cun límite máximo de 30.000 euros anuais e pagamentos trimestrais, ata cubrir os 539.509 euros acordados».

El convenio también establecía la creación de una comisión de seguimiento, con la participación de los grupos municipales y de la comunidad de montes, para controlar el cumplimiento del acuerdo. «Porén, Luciano Otero non convocou nin unha soa vez esa comisión desde que asumiu a alcaldía», lamenta.

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Según el edil socialista, esta falta de control «permitiu que se acumulasen impagos durante anos, especialmente nos exercicios 2023, 2024 e 2025», una situación que califica de «gravísima».

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