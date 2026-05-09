Un rincón en recuerdo de Ángel Barros en Redondela

El centro urbano de Redondela cuenta con un nuevo espacio artístico al aire libre dedicado a la memoria del artista local Ángel Barros, fallecido el pasado mes, con una iniciativa que busca reconocer su trayectoria creativa y acercar a la calle el arte contemporáneo.

La nueva instalación artística se sitúa en la fachada de un viejo edificio en la calle Esfarrapada y nace con la voluntad de convertirse en un punto de encuentro entre la ciudadanía y la creación artística. La intervención rinde homenaje a Barros, figura destacada por su creación artística y por su relación con el territorio y la cultura gallega.

Este proyecto pretende también revitalizar el espacio urbano a través del arte, integrando una propuesta estética accesible a los vecinos y visitantes. La iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio para promover la cultura y poner en valor el legado de artistas vinculados al entorno.

Ángel Barros en su última exposición en Redondela. / ANTONIO PINACHO

La iniciativa está impulsada por el vecino y activista cultural Toti Casal, que busca recordar la figura del creador y, al mismo tiempo, reivindicar la creación del museo dedicado a su obra, un proyecto comprometido hace más de tres años y aún pendiente de ejecución. El edificio está previsto que ocupe el solar de la avenida Mendiño en el que se ubicaban las antiguas «viviendas dos mestres», pero que se mantiene bloqueado después de que PP y BNG votaran en el pleno en contra de la financiación necesaria.

Según explica Toti Casal, este espacio simbólico «busca lembrar a importancia da figura de Ángel Barros e subliñar a necesidade de que Redondela conte cun lugar estable onde se conserve, investigue e difunda a súa obra».

Reivindicación del museo

Con esta acción ciudadana, Redondela suma un nuevo gesto de reconocimiento a la figura de Ángel Barros y mantiene viva la reivindicación del museo que permita conservar y proyectar el legado del artista para las futuras generaciones. El artista formalizó en 2023 la donación al Concello de Redondela de casi 150 de sus cuadros valorados en más de 300.000 euros, con el único deseo de que el arte fuese más accesible para todos los redondelanos y visitantes en el futuro museo municipal.

La primera propuesta que ya se puede contemplar en el espacio es una reproducción de una pintura de la calle Espírito Santo de Redondela que el artista regaló a Toti Casal.

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Esta primera exposición abre el espacio a futuras intervenciones, una iniciativa que reafirma el compromiso de Redondela con la cultura y con la memoria de sus creadores, convirtiendo las calles en un lugar vivo para el arte y la reflexión colectiva.