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El PP lleva al Congreso la «desfeita» del nuevo puente de A Portela

Exigen que se garantice la seguridad vial con una ampliación que permita dos carriles de tráfico y aceras

Los vecinos de la zona de A Portela, ayer, sobre el nuevo puente con los diputados y concejales populares.

Los vecinos de la zona de A Portela, ayer, sobre el nuevo puente con los diputados y concejales populares. / FdV

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

La indignación de los vecinos del barrio de A Portela, en Redondela, por las molestias que les causa desde hace nueve meses el cierre por obras del paso superior sobre la línea del ferrocarril entre Redondela y la estación viguesa de Guixar y por el incumplimiento de la ampliación de la calzada comprometida en el proyecto será trasladada al Congreso por el PP.

Los diputados nacionales del grupo popular, Irene Garrido y Juan Bayón, acompañados por el portavoz del PP en Redondela, Javier Bas, mantuvieron este viernes un encuentro con los veciños afectados y anunciaron la presentación de sendas Proposiciones No de Ley (PNL) en las comisiones de Transportes y de Seguridad Vial, así como de diversas preguntas para conocer las intenciones del Gobierno central en este asunto.

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Un momento del encuentro con los vecinos afectados.

Un momento del encuentro con los vecinos afectados. / FdV

Los populares también han instado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, a adoptar de forma urgente una solución técnica adecuada en este paso superior de A Portela, en la parroquia de Cedeira, «que garanta a seguridade viaria cumprindo a accesibilidade, o cruzamento simultáneo de coches e o tránsito adecuado de vehículos de emerxencia, contemplando unha calzada que permita dous carrís seguros de circulación e beirarrúas», indicó Garrido. La diputada calificó de «desfeita» la obra al asegurar que «empeora o que había e diminúe a seguridade viaria» y reclama al ministerio que atienda «as xustas demandas dos veciños, que desde logo merecen moito máis do que están obtendo do ministerio tendo en conta que xa sufren per se o paso da rede ferroviaria polo seu barrio».

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