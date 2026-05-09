El periodista Ignacio Ramonet analiza en Redondela la nueva situación política mundial
El acto, organizado por el Colectivo Republicano, será este sábado a las18.00 horas en el Centro Cultural
El reconocido periodista Ignacio Ramonet (Redondela, 1943) ofrece una conferencia este sábado, a las 18.00 horas, en el Centro Recreativo Cultural de Redondela bajo el título «Algunhas consideracións sobre a nova xeopolítica internacional». El periodista, exdirector de Le Monde Diplomatique, abordará los profundos cambios que atraviesa la situación política mundial, desde los nuevos equilibrios de poder hasta los conflictos internacionales actuales. El acto está organizado por el Colectivo Republicano y la entrada es libre.
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