Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fin huelga médica GaliciaSubido catenaria VilagarcíaHipotecasCaso SaltamontesHuelga Metal PontevedraHantavirusLarouco, mayor incendio EspañaWilliot
instagramlinkedin

El periodista Ignacio Ramonet analiza en Redondela la nueva situación política mundial

El acto, organizado por el Colectivo Republicano, será este sábado a las18.00 horas en el Centro Cultural

El periodista redondelano Ignacio Ramonet.

El periodista redondelano Ignacio Ramonet. / Carlos Pardellas

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

El reconocido periodista Ignacio Ramonet (Redondela, 1943) ofrece una conferencia este sábado, a las 18.00 horas, en el Centro Recreativo Cultural de Redondela bajo el título «Algunhas consideracións sobre a nova xeopolítica internacional». El periodista, exdirector de Le Monde Diplomatique, abordará los profundos cambios que atraviesa la situación política mundial, desde los nuevos equilibrios de poder hasta los conflictos internacionales actuales. El acto está organizado por el Colectivo Republicano y la entrada es libre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents