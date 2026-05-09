La orquesta Combo Dominicano pone ritmo a la Festa do Choco de Redondela

La Festa do Choco de Redondela, que arrancó ayer, ofrece esta noche una verbena con la orquesta Combo Dominicano en el Campo da Feira. La actuación comenzará a las 23.00 horas y seguirá a partir de las dos de la madrugada con Dj Airán.

La música folk también tendrá protagonismo durante la jornada con las actuaciones de Airiños de San Simón, a las 12.30 horas, y Tanto Nos Ten, a las 20.45, ambos en el Campo da Feira.

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Otro de los actos destacados de la programación será la charla del reconocido político y comunicador Miguel Ángel Revilla, a las 19.00 horas, en el Multiusos de A Xunqueira.