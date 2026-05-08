El rock del grupo América abre los conciertos de la Festa do Choco de Redondela

El grupo América abre este viernes los conciertos de la Festa do Choco de Redondela, declarada de Interese Turístico de Galicia, se celebra este fin de semana hasta el domingo. El concierto de la formación viguesa, que realizará un recorrido por los grandes éxitos del rock de todos los tiempos, comenzará a las 22.30 horas en el recinto del Campo da Feira.

Las verbenas también tendrán un espacio destacado en las fiestas con la orquesta Combo Dominicano que actuará mañana sábado, a las 23.00 horas. El programa ofrece además varios conciertos de música tradicional con grupos locales como Tanto nos Ten, Airiños de San Simón, Froles Mareliñas, O Carballo das Cen Pólas y a Rondalla de Redondela. Los actos se completan con Pa Ti Na Má (el domingo, a las 19.45 horas), la Orquestra de Saxos, la Banda de Música de Chapela y los discjockeys Dj JJ Compota y Dj Airan.

Otra de las citas destacadas será la conferencia del reconocido político y comunicador Miguel Ángel Revilla, el sábado a las 19.00 horas, en el Multiusos de A Xunqueira, aunque también estará el domingo en la carpa, donde a las 12.30 horas, protagonizará el pregón.

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La Festa do Choco ofrece durante todo el fin de semana una degustación de este producto en los distintos stands de la carpa, que ofrecen especialidades como choco en su tinta con arroz, á feira, en empanada, a la plancha o croquetas de choco.