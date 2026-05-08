Artes escénicas
El Festival de Títeres ofrecerá más de 60 espectáculos con las mejores compañías
La cita cultural reúne a grupos de todo el mundo entre los días 11 y 17
Las mejores compañías de títeres de todo el mundo llenarán de espectáculos las calles de Redondela entre los próximos días 11 y 17 de mayo en una nueva edición del Festival Internacional de Títeres-Memorial Juanjo Amoedo.
La programación de esta cita cultural, consolidada como una de las más importantes de la provincia, con más de 60 actividades entre las que combinará espectáculos de sala, funciones de calle, instalaciones y música, con la participación de una veintena de compañías como las gallegas Tanxarina Títeres, Títeres Alakrán, Babaluva, Mircromina, Trécola Producións, Troula Animación o Bico de Toupa, junto a formaciones de otros puntos de España y de países como Francia, Italia, Portugal, Uruguay o Argentina.
Entre los montajes desatacados figura «A Biblioteca Galáctica contra IA Fantástica», de los redondelanos Tanxarina Títeres, reconocido en los premios María Casares 2026, además de otras propuestas galardonadas como «Gloria Bendita», de los aragoneses Arteria Producciones. También destaca el catalán Jordi Beltrán, los franceses Les Hommes Sensibles o la italiana Teatro dei Piedi.
La cita ofrece también sesiones escolares por las que pasarán más de mil niños de todos los centros educativos.
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