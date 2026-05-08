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Día das Letras Galegas

Arte para recordar a Begoña Caamaño

La escritora y periodista radiofónica Begoña Caamaño ya tiene un pequeño rincón dedicado a su persona en el instituto de Chapela: un mural pintado por un grupo de alumnos bajo la dirección de la artista redondelana Paula Amoedo

Beatriz Caamaño (2ªizq), con el alumnado y profesorado, ayer, ante el mural dedicado a Begoña Caamaño.

Beatriz Caamaño (2ªizq), con el alumnado y profesorado, ayer, ante el mural dedicado a Begoña Caamaño. / ALDÁN SANTAMARINA

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

La comunidad educativa del IES de Chapela recordó ayer a la escritora y periodista viguesa Begoña Caamaño Rascado, fallecida en Santiago en 2014 y homenajeada este año por el Día das Letras Galegas, al dedicarle un mural en la fachada del centro con textos de su novela «Circe ou o pracer do azul». La obra fue creada por un grupo de trabajo en el que lleva todo el curso participando alumnado y profesorado del centro, bajo la dirección artística de la pintora y muralista redondelana Paula Amoedo.

La inauguración del mural, organizada por el Equipo de Dinamización da Lingua Galega, reunió en un emotivo acto al alumnado, profesorado, miembros del ANPA y personal no docente para participar en una lectura conjunta de un fragmento literario de la obra de la autora homenajeada, en la que también participó su hermana, Beatriz Caamaño.

Posteriormente, reporteras de Beretes nas Ondas, la radio escolar del IES de Chapela, realizaron una entrevista a Beatriz Caamaño que se puede escuchar a través de la página web del IES de Chapela.

El mural muestra una paloma con el texto: «Soñar tamén é un xeito de andar camiños dun outro mundo onde nacer muller non sexa unha condena», extraído de la novela «Circe ou o pracer do azul».

Esta obra en la fachada del edificio escolar se suma a los otros nueve murales elaborados en los últimos años con los que desde el IES de Chapela rinden homenaje a las figuras más representativas de la cultura gallega para divulgar entre la comunidad educativa de Chapela su importante labor de defensa y promoción de la lengua y la identidad gallega.

Los actos continuarán el próximo día 15 con la 30ª edición del Maratón das Letras de Chapela, que todos los años reúne a las comunidades educativas de los todos los colegios de la parroquia y del instituto para reivindicar la lengua gallega.

La salida se situará este año frente al CEIP de Laredo, en el paseo de Cardona.

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En homenaje a Begoña Caamaño, teniendo en cuenta su condición de periodista radiofónico, se realizará una colaboración especial entre las radios escolares del IES de Chapela y del CEIP de Laredo con un programa especial, con reporteros de ambas emisoras, que retransmitirán las diferentes competiciones a lo largo de toda la mañana, con entrevistas a los participantes y recordando la figura de Begoña Caamaño.

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