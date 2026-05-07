Susto en Chapela: dos jabalíes irrumpen delante de un vehículo en la N-552 dirección Redondela

Los nuevos vecinos de Chapela se hacen notar y provocan un susto en la carretera. Una usuaria de Facebook advertía durante la noche del miércoles de la presencia de una pareja de jabalíes atravesando la N-522 en la zona alta de la parroquia.

Tal y como relata la testigo del avistamiento, los mamíferos ungulados recorrían el asfalto a la altura del edificio de Faro de Vigo, en dirección al núcleo de Redondela. Los animales, después de avanzar a la carrera un tramo delante del vehículo, salieron hacia el arcén y se perdieron de vista.

Captura del post de Facebook. / Facebook

En declaraciones para FARO, la mujer ha señalado que vivió el encuentro «nerviosa por miedo a que provocaran un accidente». Tras ser notificados, el personal de Conservación de Carreteras se desplazó hasta el lugar.

Peligrosidad en las carreteras gallegas

Los jabalíes provocan cada año unos 600 accidentes de carretera en la provincia de Pontevedra, según datos oficiales de la Dirección General de Tráfico que la Consellería de Medio Ambiente. El dato no es pequeño, pero es que esta es la provincia en la que menos siniestralidad presentan los jabalíes.

En las provincias de A Coruña y Ourense se sobrepasan las 1.000 colisiones al año, y en la de Lugo rondan las 900. Pero la presunta superpoblación de jabalíes en Galicia no solo tiene repercusiones en la seguridad de las carreteras, sino también en la agricultura, especialmente en temporadas como la de la siembra del maíz.

Según el análisis de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, en el territorio gallego habría más de 82.000 jabalíes, —una horquilla de «entre 75.300 hasta 95.600 ejemplares», según la conselleira Ángeles Vázquez— lo que representa una densidad media de 2,77 ejemplares por kilómetro cuadrado, una de las más elevadas del continente europeo de acuerdo con referencias científicas recientes citadas por la propia Consellería.