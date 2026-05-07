Redondela impulsa la digitalización de la economía vinculada al mar

La Asociación de Empresarios de Redondela, con la colaboración del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), impulsa la economía vinculada al mar con el programa «Economía Azul», que apuesta por la formación con un ciclo de cuatro sesiones gratuitas centradas en la digitalización y la innovación dirigidas a las empresas, autónomos y profesionales de distintos sectores. El objetivo es dotar al tejido empresarial de herramientas —tecnologías digitales, análisis de datos y soluciones basadas en inteligencia artificial— para mejorar su competitividad y abrir nuevas oportunidades de negocio vinculadas al mar.

El plan de formación se desarrollará entre el 13 de mayo y el 4 de junio y se compone de cuatro sesiones temáticas impartidas por profesionales especializados en transformación digital e innovación empresarial. Las inscripciones pueden realizarse en la web de la asociación empresarial.

Cuatro sesiones

La primera sesión, titulada "Tecnoloxía, dixitalización e competitividade", será el día 13 de 16.30 a 18.30 horas impartida por Gerardo Estévez, consultor con más de 40 años de experiencia. Durante la sesión se abordará la relación entre tecnología y estrategia empresarial, así como el impacto de la digitalización en las pymes.

La segunda sesión, el día 20 a las 16.30, lleva por título "Datos: captura, almacenamento e visualización". Estará a cargo de Erika Rodríguez y Alejandro García, centrada en ERP, CRM, automatización de procesos (RPA) y herramientas BI para la toma de decisiones.

La tercera, denominada "Intelixencia artificial: conceptos, tipoloxías e casos de uso", será el día 27 a las 10.00 horas. Una clase a cargo de Erika Rodríguez en la que se incidirá en comprender la IA aplicada a previsiones, análisis, generación de contenidos y automatización documental.

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La cuarta y última, titulada "Outras tecnoloxías para a sustentabilidade", será el 4 de junio a las 16.30 horas con Gerardo Estévez y Gonzalo Abuín. Estará centrada en IoT, eficiencia energética, blockchain y trazabilidad.