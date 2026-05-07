Seguridad
Redondela extrema el control de las atracciones de la Festa do Choco
Se les exigirá tener la documentación en regla y superar las inspecciones técnicas
Redondela extremará los controles de las distintas atracciones de feria que se instalen en la Festa do Choco, que se celebra este fin de semana, aplicando una política de «tolerancia cero» con todas aquellas que no cumplan escrupulosamente con la legalidad. Desde el gobierno local confirmaron este miércoles que solo se autorizará la instalación de las que cuenten con toda la documentación en regla y superen las inspecciones técnicas pertinentes. Una decisión que justifican ante la «prioridade absoluta do benestar e a integridade de todas as persoas que se acheguen a gozar do recinto festivo, especialmente da infancia». Por este motivo, los servicios técnicos y de seguridad supervisarán cada instalación antes de su puesta en marcha.
La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, se muestra tajante sobre este asunto: «A seguridade é o máis importante para nós e non imos correr ningún risco. Non se permitirá a instalación de ningunha atracción que non teña pasado as inspeccións técnicas preceptivas ou que careza dos certificados de seguridade que esixe a normativa vixente». Con esta medida, el Concello quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a las familias, asegurando que la Festa do Choco será, un año más, un espacio de ocio seguro.
Por otra parte, también se instalará un Punto Violeta informativo de atención en la carpa principal de la fiesta, situada en el Campo da Feira.
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