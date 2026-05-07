Pladever denuncia cuatro años sin avances en el derribo de la Presa do Inferno

Cuatro años después de que Augas de Galicia finalizara el expediente de caducidad de la concesión de Presa do Inferno del río Verdugo, en el que se establecía el derribo de esta mole de piedra tras más de un siglo actuando como barrera de las aguas, la realidad es que nada ha cambiado en el cauce fluvial.

La asociación ambientalista A Rente do Chan y la Plataforma pola defensa do río Verdugo (Pladever), que llevan años reclamando la retirada de esta estructura, exigen el desbloqueo urgente del proyecto de demolición y restauración del estado natural del cauce al considerar «inxustificable» la demora que acumula. En este sentido advierten que la presa supone un obstáculo significativo que genera perjuicios graves a la fauna local, y ponen como ejemplo su incidencia en la anguila europea, especie en peligro crítico de extinción, o el salmón atlántico, ya que la barrera de piedra bloquea el paso de ejemplares y dificultando su reproducción y supervivencia.

Desde los colectivos critican que la tramitación ambiental del proyecto de derribo «queda encorado unha e outra vez sen causa xustificable, e a restauración queda por facer un ano tras outro e sen data demolición á vista», una situación que mantiene bloqueada la conectividad del río. «Xa son longos anos perdidos para anguía e para a conectividade fluvial do río Verdugo», advierten.

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La resolución de extinción del derecho concesional firmada en junio de 2022 por Augas de Galicia establecía que el titular de la concesión quedaba obligado a demoler los elementos implantados en la zona de dominio público hidráulico del río Verdugo y daba un plazo de 18 meses.